В Глуске под колеса автомобиля попала пожилая велосипедистка

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глуске под колеса авто попала пожилая велосипедистка. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"5 октября в 16.30 на перекрестке улиц Социалистической и Карла Маркса 55-летний житель районного центра, двигаясь на автомобиле "УАЗ" по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил наезд на 61-летнюю велосипедистку, которая двигалась по главной дороге", - рассказали в УВД.

В результате ДТП пенсионерка с травмами госпитализирована.

"Водители, встречая велосипедистов на дороге, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожными", - добавили правоохранители.-0-