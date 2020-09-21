21 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Глуске при пожаре частного дома погиб пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 20 сентября в 19.31. На пожаре погиб хозяин дома 1955 года рождения. Сотрудники МЧС спасли его брата, пенсионера 1950 года рождения. С ожогами 1-3 степени 8% тела и отправлением продуктами горения он госпитализирован.

В результате пожара повреждена кровля и перекрытие, имущество в жилой комнате и кухне. Причина пожара устанавливается.-0-