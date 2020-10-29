В Гомеле 10-летний мальчик перебегал дорогу и попал под машину

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП пострадал ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.
Вечером 28 октября 52-летняя водитель "Лексуса" ехала по ул.Каменщикова областного центра и совершила наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
Ребенок получил травмы, его доставили в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы.
Госавтоинспекторы просят взрослых в преддверии осенних каникул напомнить детям, где и как необходимо переходить проезжую часть. "Объясните ребенку, что нельзя выбегать перед идущим транспортом, ведь водитель в одну секунду не может остановить автомобиль. Не разрешайте детям находиться вблизи дорог и на проезжей части", - подчеркнули в ГАИ.
Внимательными и бдительными просят быть и водителей. "Двигайтесь с безопасной скоростью, чтобы не приходилось прибегать к резким маневрам и экстренному торможению", - отметили госавтоинспекторы.-0-