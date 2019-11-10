В Гомеле бесправник пытался скрыться от ГАИ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали водителя-бесправника, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля и пытался скрыться от ГАИ, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сотрудники ГАИ контролировали скоростной режим на улице Советской. В милицейский эфир была передана информация, что по одной из улиц Железнодорожного района движется автомобиль марки "Ситроен", которым управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы ДПС подали сигнал об остановке иномарки. Водитель требование проигнорировал, но далеко ему уехать не удалось: на ближайшем светофоре движение было заблокировано впереди остановившимися автомобилями.

"Ситроеном" управлял гомельчанин 1988 года рождения. При проверке на алкотестере в парах выдыхаемого воздуха было зафиксировано 3 промилле алкоголя. В отношении водителя, который никогда не получал водительское удостоверение, составлены административные протоколы: за управление автотранспортом с признаками алкогольного опьянения (санкция статьи - штраф до 100 базовых величин (базовая величина в настоящее время составляет Br25,5) с лишением права управления на три года), за отсутствие права управления автотранспортом.

"Если вы видите водителя или пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102", - напоминают в пресс-службе МВД.

С начала года в Гомельской области за управление в состоянии алкогольного опьянения задержано около 3 тыс. человек. За 10 месяцев по вине пьяных водителей совершено 49 ДТП, в которых погибли 13 человек, получили телесные повреждения - более 50.-0-