19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горела окрасочная камера в автосервисе, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в окрасочной камере на ООО "СТО АвтоРио" на ул.Владимирова областного центра поступило спасателям утром 18 ноября. На момент загорания в здании находилось 18 работников, эвакуация не проводилась. "Здание оборудовано системой автоматической сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния" с выводом сигнала на пульт", - рассказали в областном управлении.

При пожаре повреждена обшивка потолка на площади 40 кв.м в окрасочной камере, лакокрасочное покрытие автомобиля "Рено" 2017 г.в. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС