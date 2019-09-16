В Гомеле ищут пропавшую женщину с 5-летней дочерью

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Милиция устанавливает местонахождение гомельчанки и ее дочери, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля разыскивает Екатерину Плеханову 24.10.1986 года рождения, проживающую в Гомеле по ул.Героев Подпольщиков. Вместе с дочерью Ангелиной Логвинец 02.10.2013 года рождения она пропала 11 сентября.

Фото УВД Гомельского облисполкома

На вид женщине 30-35 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы черные до плеч. Мама и дочь были одеты по сезону.

Любую информацию о местонахождении гомельчанки и ее дочери или иные сведения о безвестно отсутствующих просят сообщить в милицию по телефонам: +375 232 603249, +375 232 633725 или 102.-0-