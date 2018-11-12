В Гомеле легковушка врезалась в фонарный столб и перевернулась: водитель погиб

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП и перевернулся, в результате ДТП водитель погиб, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла 11 ноября примерно в 21.45. 20-летний водитель на Renault ехал по мокрому участку дороги. В районе остановки, по предварительной информации, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где врезался в опору линии электропередачи. От удара автомобиль снова выбросило на проезжую часть, где он опрокинулся.

В результате происшествия водитель, не приходя в сознание, скончался на месте ДТП.

По факту аварии проводится проверка.-0-