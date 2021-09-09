В Гомеле мошенники предлагали почистить вентиляцию

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области возбудила уголовное дело о мошенничестве - подозреваемые занимались псевдоочисткой вентиляции, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Прокуратура Гомельской области при мониторинге СМИ и работы с обращениями граждан установила, что в Гомеле появился новый вид мошенничества. Возбуждено уголовное дело, по которому подозреваемыми признаны 23-летний и 28-летний горожане.

Как выяснилось, мужчины - учредители одного из ООО с июня по август 2021 года обманом заключали с гражданами договоры на оказание услуг по очистке системы вентиляции. "Их умысел был направлен на противоправное завладение деньгами неопределенного круга лиц. Подозреваемые изначально достоверно знали, что данная услуга включена в техническое обслуживание помещений и ее бесплатно оказывает обслуживающая организация ЖКХ", - уточнили в службе информации прокуратуры.

Потенциальных "клиентов" убеждали в необходимости такой очистки, создавали видимость оказания услуги надлежащего качества. При этом умалчивали, что специальная плата за нее не требуется.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.209 УК Беларуси. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Гомельской области.-0-