3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на пожаре в многоэтажке спасли мужчину, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели выехали по сообщению о задымлении в подъезде 9-этажного кирпичного жилого дома по улице Черниговской сегодня в 16.20. Из однокомнатной квартиры на 8-м этаже шел дым. На кровати в горящей комнате был обнаружен мужчина 1956 года рождения, которого передали работникам скорой помощи. После осмотра мужчину госпитализировали.

Пожар ликвидирован.

"По предварительной информации, на данный момент за медпомощью никто не обращался, эвакуация жильцов не производилась", - рассказала официальный представитель.

Причина пожара устанавливается.-0-