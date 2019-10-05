5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле нетрезвый водитель врезался в светофор и попытался скрыться с места ДТП. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Около 6.00 4 октября на привокзальной площади областного центра 36-летний водитель белого кроссовера ехал на высокой скорости, на закруглении дороги он не вписался в поворот и врезался в светофор. Сотрудники группы задержания Железнодорожного отдела Департамента охраны МВД незамедлительно направились к месту ДТП.

У водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Он пытался скрыться с места происшествия, убегал, но был задержан и передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В отношении водителя составлены административные протоколы за нарушения правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения освидетельствования, а также за неповиновение законному требованию сотрудников милиции.

"Если вы видите водителя или пешехода в состоянии алкогольного опьянения, который явно представляет опасность для движения, просим незамедлительно сообщить на телефонную линию 102", - добавили в МВД.-0-