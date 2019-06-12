В Гомеле ночью горело кафе

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горело кафе на улице Карповича, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в кафе поступило спасателям городского отдела по ЧС сегодня в 2.50. Огнем повреждена кровля, уничтожен деревянный навес. Пострадавших нет.
Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваются две версии: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования и занос постороннего источника зажигания неустановленным лицом.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС
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