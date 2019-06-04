В Ляховичах горел магазин

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в здании магазина, принадлежащем Ляховичскому райпо, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
В РОЧС 4 июня в 00.48 позвонили очевидцы и рассказали о пожаре в одноэтажном кирпичном здании на улице Ленина. Сотрудники МЧС прибыли на место через четыре минуты и обнаружили задымление внутри магазина. Ликвидировали пожар в 00.56.
Огонь повредил холодильную витрину, закопчены стены, потолок, имущество, товары. Причина пожара устанавливается.-0-
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