В Ляховичах горел магазин

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в здании магазина, принадлежащем Ляховичскому райпо, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В РОЧС 4 июня в 00.48 позвонили очевидцы и рассказали о пожаре в одноэтажном кирпичном здании на улице Ленина. Сотрудники МЧС прибыли на место через четыре минуты и обнаружили задымление внутри магазина. Ликвидировали пожар в 00.56.

Огонь повредил холодильную витрину, закопчены стены, потолок, имущество, товары. Причина пожара устанавливается.-0-