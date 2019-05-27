27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью горел магазин на ул. Лынькова, предполагается поджог, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 00.34 на номер 101 от жильцов соседних домов поступило сообщение о горящей крыше магазина на ул. Лынькова, 81. Когда спасатели прибыли на место, кровля была полностью охвачена пламенем. "Было установлено, что загорелась деревянная обрешетка кровли на площади 375 кв.м, а также продукция внутри складского помещения на площади 10 кв.м. Пожар был ликвидирован в 01.12", - рассказали в управлении.

Огнем повреждены кровля и продукция, закопчены помещения в магазине. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - поджог.-0-