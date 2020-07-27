27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при ремонте обрушились конструкции четырехэтажного здания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Гомельского областного управления МЧС.

Сообщение об инциденте на ул. Рабочей поступило спасателям днем 26 июля. Кровля и железобетонные перекрытия на четырех этажах в здании обрушились при работах по установке окон. В здании находился один человек, который услышал звуки обрушения и успел выбежать на улицу. Пострадавших нет.

Кирпичное четырехэтажное здание построено в 1971 году, кровля состоит из железобетонных плит. После ремонта его планировали сдать в аренду под складские помещения.

По факту обрушения проводится проверка.-0-