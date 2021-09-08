В Гомеле работники ДРСУ и заправщик похитили 4,8 тыс. л дизтоплива

8 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали работников ДРСУ и заправщика, которые похитили 4,8 тыс. л дизтоплива. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Преступную схему хищения дизтоплива при строительстве в Гомеле подъезда к микрорайону №21, финансирование которого осуществлялось из республиканского бюджета, выявили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями.

По информации областного УБЭП, прораб предприятия, два водителя и заправщик (всем от 32 до 47 лет) похищали дизельное топливо для дорожного катка. Солярку затем продавали, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. С апреля по август подельникам удалось слить 4,8 тыс. л стоимостью более Br9 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере. Фигуранты частично возместили ущерб. Ранее они привлекались к административной ответственности.-0-