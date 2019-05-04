В Гомеле разыскивают ушедшую из дома 28 апреля одиннадцатиклассницу

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю одиннадцатиклассницу Кристину Ткачову, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Гомельчанка 2002 года рождения 28 апреля в 15.30 ушла из дома, ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Школьнице на вид 17-18 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы до плеч окрашены в русый цвет. Была одета в длинную темную кофту, синюю майку, серые спортивные штаны с белыми лампасами, белые босоножки.
При себе у школьницы была черная из кожзаменителя дамская сумка через плечо, паспорт.
Информацию о местонахождении подростка или другие значимые сведения просят сообщать по телефонам: 8 (0232) 51 10 49, 51 12 50, 8 (029) 608 26 02, 8 (033) 680 26 02 либо 102.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.1141 BYN
|2.102 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2334 BYN
|3.215 BYN
|3.24 BYN