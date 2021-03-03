В Гомеле столкнулись трактор и микроавтобус - пострадал годовалый ребенок

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в ДТП пострадал годовалый ребенок, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 2 марта примерно в 11.40. 62-летний водитель ехал на тракторе по проспекту Космонавтов в направлении ул.Богдановича. "При повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с Volkswagen под управлением 25-летнего водителя, который двигался во встречном направлении", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

В результате столкновения травмирован годовалый ребенок, находившийся в микроавтобусе Volkswagen. Он госпитализирован.

В УГАИ напомнили водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу всем транспортным средствам, которые движутся во встречном направлении. "Только убедившись в безопасности движения, можно совершать маневр. Будьте очень внимательными и всегда следите за дорожной обстановкой", - подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.-0-