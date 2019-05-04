В Гродно попытка ребенка снять видео с окна многоэтажки вызвала переполох

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно попытка 10-летней девочки снять видео с окна многоэтажки вызвала нешуточный переполох, сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Утром 3 мая в дежурную службу РОВД от диспетчера скорой помощи поступило сообщение, что из окна третьего этажа по улице Кленовой выпал ребенок. На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции. Однако информация не подтвердилась.

"Утром 10-летняя девочка собиралась в школу. Ее мама была на работе. Выглянув в окно, девочка увидела, что на площадке у школы проходит концерт. Она решила снять видео об этом и поделиться им с мамой", - рассказали в милиции. Девочка забралась на подоконник, высунула руку в окно и стала снимать. Правда, видео полностью не отправилось.

Женщина увидела лишь руку ребенка за окном. Телефон школьницы был не доступен. Мама заволновалась и позвонила бабушке школьницы, та в свою очередь набрала номер 103. Вскоре выяснилось, что с ребенком все в порядке.

"Вместе с тем мы призываем всех родителей еще раз объяснить детям, насколько опасны съемки и игры на высоте, вблизи дорог, железнодорожных путей", - отметили в милиции.-0-