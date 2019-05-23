В Гомеле внедорожник врезался в опору ЛЭП - погиб пассажир

На месте происшествия. Фото из Telegram-канала Следственного комитета Беларуси

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле следственно-оперативная группа работает на месте смертельного ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

Сегодня примерно в 10.50 41-летний водитель Nissan двигался по улице Огоренко в направлении улицы Свиридова, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП 45-летний брат водителя, находившийся на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте происшествия. Водитель госпитализирован.

Следственное управление УСК по Гомельской области в отношении водителя возбудило уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. Очевидцев происшествия, обладающих записями видеорегистратора с места ДТП, следователи просят обратиться в УСК по Гомельской области по телефонам: 8 (0232) 69 30 77, 8 (044) 763 64 12.-0-