В Гомеле вынесли приговор продавцу и покупателю марихуаны

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте марихуаны, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Фигурантами по делу проходили участники нелегальной сделки купли-продажи наркотиков.

Продавцу, который ранее не был судим, предъявлено обвинение по ч.2 и 3 ст.328 УК. По данным суда, он незаконно с целью сбыта приобрел 10,0421 г марихуаны, которую хранил у себя и в других местах, перевозил на автомобиле по Гомелю и Гомельской области. Затем сбыл второму обвиняемому 7,7221 г марихуаны, а оставшуюся часть хранил у себя.

Покупатель, ранее судимый по ч.1 ст.328, обвинялся по той же статье. Будучи под воздействием наркотиков 1 июня 2021 года без цели сбыта приобрел марихуану массой 7,7221 г.

Несколькими днями позже продавец попал под контрольную закупку. Он сбыл 2,32 г марихуаны участнику оперативно-разыскного мероприятия.

Приговором суда продавец признан виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков, в том числе повторно. Окончательно ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штраф в размере 100 базовых величин (1БВ равна Br29).

Покупатель признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств. На основании ч.1 ст.328 УК ему назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Автомобиль сбытчика будет конфискован. Также суд постановил взыскать доход, полученный преступным путем.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-