В Гомеле задержали 18-летнего наркокурьера

7 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали 18-летнего распространителя наркотиков. Его отец осужден за такое же преступление, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники наркоконтроля Новобелицкого РОВД Гомеля при поддержке коллег из патрульно-постовой службы милиции задержали парня в лесу в пригороде, когда он пришел к тайнику. Из схрона правоохранители достали пакет с веществом. По заключению эксперта, изъятое - опасный психотроп альфа-PVP общим весом более 12 г. "Парень рассказал, что является розничным курьером одного из интернет-магазинов по продаже наркотиков", - отметили в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям парня.

Отец молодого человека недавно судом Железнодорожного района Гомеля был осужден на 8 лет лишения свободы за распространение наркотиков.-0-