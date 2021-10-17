В Гомеле задержан мужчина, напавший на девушку

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня слушателем Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС прапорщиком внутренней службы Владимиром Ерохиным был задержан мужчина 1985 года рождения при совершении преступления насильственного характера, сообщили БЕЛТА в МЧС.

В 7.00 при заступлении в суточный наряд Владимир Ерохин со стороны внутреннего двора общежития, расположенного по проспекту Октября, услышал крики о помощи. Побежав на крик, увидел девушку в слезах и мужчину. Девушка кричала, отбивалась и звала на помощь. Прапорщик схватил неизвестного за руки, опрокинул его на землю и обездвижил. В этот момент к нему подбежали еще трое слушателей филиала университета рядовые внутренней службы Артем Грибок, Антон Луцевич и Андрей Квач, а также двое прохожих. Они помогли удержать нападавшего и незамедлительно позвонили в милицию. На место происшествия прибыли сотрудники Департамента охраны Советского района и задержали мужчину.

Владимир Ерохин. Фото Университета гражданской защиты

36-летний задержанный подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Он ранее неоднократно судим за аналогичное преступление и хулиганство. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.-0-