В Гомеле загорелся магазин

18 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Возгорание произошло в одном из магазинов торгового центра "Мандарин Плаза" в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Администратор магазина сообщил спасателям о задымлении в торговой точке сегодня, около 9.00. К приезду работников МЧС задымление было и в магазине, и в торговом центре.

Сработали система сигнализации о пожаре "Молния" и автоматическая система пожаротушения. Персонал вышел самостоятельно. Пострадавших нет.

Причина ЧС устанавливается. Предположительно, загорелась электропроводка.

В УМЧС напомнили: при пожаре не нужно паниковать, необходимо вызвать спасателей по телефону 101 или 112. "Можно попробовать самостоятельно потушить небольшое возгорание. Если видите, что сами не справитесь с огнем, доверьте это дело специалистам", - подчеркнули в областном управлении.-0-