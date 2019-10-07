В Гомеле завершено расследование дела о нападении иностранного студента на квартиросдатчицу

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению иностранного студента одного из вузов областного центра в нападении на 23-летнюю квартиросдатчицу, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как выяснилось, 20 марта текущего года студент-второкурсник договорился о встрече с хозяйкой съемной квартиры, чтобы передать деньги за проживание. Встретились на автостоянке на улице Новополесской Гомеля. "Разговор об оплате проходил в авто девушки. Студент сидел на переднем пассажирском сиденье и неожиданно ударил девушку ножом в шею. Она вышла из автомобиля и побежала в сторону оживленного перекрестка. Молодой человек догнал ее и много раз ударил ножом", - рассказала Мария Кривоногова.

Призывы девушки о помощи услышали прохожие, которые вызвали скорую помощь и милицию. Студент вернулся к авто, откуда похитил сумку девушки и скрылся. Вскоре его задержали.

Установлено, что студент часто пропускал занятия в университете, периодически имел долги из-за пристрастия к азартным играм, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

На основании собранных доказательств молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст .14, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 205 (кража) УК Беларуси.

В ходе следствия выяснялись причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Гомельским городским отделом СК в адрес руководства университета внесено представление об их устранении. Обозначенные в нем аспекты рассмотрели на студенческом собрании с участием следователей и руководства факультета. Сотрудники СК также рассказали о мерах уголовной ответственности за совершение некоторых видов преступлений, привели примеры из следственной практики.-0-