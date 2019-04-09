В Гомеле завершено расследование дела в отношении учредителя, не выполнившего условия инвестдоговора

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении одного из учредителей ОДО "Аркобалено Групп", который обвиняется в совершении преступлений против собственности и интересов службы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, в 2013 году между предприятием и Гомельским облисполкомом был заключен инвестдоговор, согласно которому инвестор обязался реализовать проект по производству крашеных мебельных фасадов по индивидуальным заказам. Для его воплощения из Германии (без уплаты необходимых платежей) было ввезено технологическое оборудование. По данным СК, директором ОДО "Аркобалено Групп" был назначен учредитель, проживающий в Беларуси, хотя финансирование поступало от россиянина.

С реализацией проекта возникли проблемы: оборудование выпускало бракованную продукцию. Через некоторое время директор назначил на свою должность технолога предприятия, а сам стал его заместителем.

"Наряду с попытками запустить объект в эксплуатацию мужчина организовал сборку мебели под заказ. Для привлечения клиентов были открыты выставочные павильоны, где демонстрировалась как мебель своего производства, так и другой фирмы. Обвиняемый без ведома собственника реализовал три набора чужой мебели. Вырученные деньги присвоил", - рассказала Мария Кривоногова.

Также мужчина инициировал для ОДО покупку в лизинг автомобиля Renault. А после всех выплат дал указание директору общества передать авто ему в собственность - в счет погашения задолженности по ранее заключенным с ним подложным договорам займа.

Инвестор не выполнил условия договора и к 2016 году. Как пояснили в СК, при содействии экс-председателя комитета экономики облисполкома срок реализации проекта неоднократно продлевался. Когда это стало невозможным, обвиняемый составил заведомо подложные акты ввода технологического оборудования в эксплуатацию и приемки объекта. "На основании заведомо для экс-руководителя комитета экономики незаконной информации, доложенной ею на заседании совета содействия привлечению инвестиций, Гомельским облисполкомом было незаконно принято решение о признании обязательств, возложенных на юридическое лицо по инвестиционному договору, выполненными в полном объеме. Это позволило инвестору избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования", - уточнили в СК.

По данным следствия, под видом продажи своей доли участия в ОДО мужчина без ведома второго учредителя продал производственную линию. Выручкой от реализации распорядился по своему усмотрению.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.211 УК Беларуси (растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере), ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, в крупном размере), ч.1 ст.427 УК (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка документов, составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия).

Незаконно проданные оборудование и автомобиль Renault обнаружены и изъяты. На имущество обвиняемого наложен арест на Br36 тыс. Мужчина заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-