В Гомеле женщина спасла двух соседских детей на пожаре

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле соседка спасла на пожаре двух детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о задымлении в квартире панельной девятиэтажки по ул.Владимирова поступило спасателям 3 августа в 20.00. Дым шел из окна на 3-м этаже. Хозяин квартиры, мужчина 1977 года рождения, живет вместе с супругой 1989 года рождения и тремя детьми: двумя сыновьями 2017 и 2019 годов рождения и дочерью 2009 года рождения.

Как установлено, до прибытия подразделений МЧС соседка 1991 года рождения находилась у себя в квартире, почувствовала запах дыма и вышла в подъезд. Услышав звук сработавшего АПИ, начала стучать в дверь соседей. "Хозяин квартиры открыл, после чего женщина забежала внутрь и вынесла двух мальчиков. Один из них стоял на полу в горящей комнате, второй лежал в детской кроватке в соседней. Женщина отнесла детей к их бабушке, которая живет в соседнем доме", - уточнили спасатели. После осмотра медработниками мальчики с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы.

На момент прибытия подразделений МЧС в квартире был только мужчина. "По внешним признакам он был в состоянии алкогольного опьянения. В ванной пытался потушить тлеющие постельные принадлежности", - рассказали в управлении МЧС. Дочь хозяина квартиры в момент пожара играла на улице на детской площадке, не было дома и матери.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.-0-