22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области по вине нетрезвых водителей в 2020 году погибли 16 человек, еще 69 получили травмы различной степени тяжести. Для укрепления транспортной дисциплины с 22 по 31 января в регионе проводится профилактический комплекс "Пьяному и бесправному не место за рулем", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Госавтоинспекторы отметили, что факты управления водителями транспортом в состоянии опьянения выявлены уже и в этом году - 138 только за первых 18 дней. В 22 случаях нетрезвые автолюбители являлись участниками ДТП.

"Для укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения, снижения тяжести последствий ДТП по вине нетрезвых и бесправных водителей, профилактики дорожно-транспортного травматизма и проводятся профилактические мероприятия "Пьяному и бесправному не место за рулем", - рассказали в ГАИ.

Под усиленным контролем сотрудников ГАИ будет физическое состояние водителей, наличие всех необходимых документов.

"Важно помнить, что даже в самых маленьких дозах алкоголь действует на мозг. У нетрезвого водителя проявляется эффект растормаживания, исчезает чувство самосохранения. Он склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требования светофоров, знаков и дорожной разметки. Может не заметить переходящих дорогу пешеходов и, как следствие, стать виновником гибели людей. Садясь за руль в состоянии опьянения, вы рискуете не только своей безопасностью, но безопасностью других", - обратились к водителям госавтоинспекторы.

В ГАИ напомнили: за нетрезвую езду предусмотрен штраф от 50 до 100 базовых величин (с 1 января 1 БВ равна Br29) с лишением прав на три года. За повторное в течение года такое же нарушение возбуждается уголовное дело.-0-