13 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области правоохранители изъяли 149 единиц оружия и более 9 тыс. боеприпасов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

По словам заместителя начальника милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома Марата Файзуллина, большая часть изъятого и уничтоженного прошла в рамках основного этапа специального комплекса мероприятия "Арсенал". "Радует, что многие граждане не стали дожидаться прихода милиции и добровольно сдали 77 единиц незарегистрированного оружия. Тем самым поступили весьма благоразумно, обезопасив себя от правовых последствий и нервных потрясений. Рекомендую и другим сомневающимся вне зависимости от проводимых мероприятий добровольно избавиться от оружия", - сказал он.

В регионе возбуждено четыре уголовных дела за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Для контроля за порядком оборота гражданского оружия правоохранители проверили более 1 тыс. владельцев. За нарушения составлено 24 административных протокола.

К примеру, житель деревни Грушевка хранил на летней кухне два незарегистрированных охотничьих гладкоствольных ружья ИЖ-12 и ТОЗ-54. Эту находку у мужчины обнаружила рейдовая группа. Оружие изъято, проводится проверка.

В большинстве случаев жители региона сами приносили и сдавали "арсенал". Так, мужчина из деревни Липов Калинковичского района на чердаке дома, где проживал умерший родственник, обнаружил двухстволку ТОЗ-БМ и 4 боеприпаса к ней. О находке сообщил в милицию и добровольно отдал оружие прибывшим правоохранителям. Аналогичное оружие в доме покойного отца нашел и другой житель Калинковичей. Он также передал милиции огнестрельную находку и 9 боеприпасов к ней.

Гомельчанин обратился в Гомельский РОВД и рассказал, что после смерти отца в деревне Поляна обнаружил оружие и боеприпасы: спортивный пистолет МЦМ, газовый револьвер, две тротиловые шашки, банку с порохом и 76 боеприпасов различного калибра.

Сотрудник Хойникского РОВД совместно с работником погранзаставы "Хойники" в лесу недалеко от деревни Дубровица обнаружили 82 винтовочных патрона времен Великой Отечественной войны, гранату М-39, две 50 мм минометных мины со взрывателями, артиллерийский взрыватель и 3 запала, пять стволов винтовки "Мосина" с ударно спусковым механизмом. Взрывоопасные предметы уничтожены.

Буквально на следующий день сотрудники Гомельского УБОПиК со специалистами саперно-пиротехнической службы войсковой части №5525 в лесу вблизи деревни Рудня-Удалевская Лоевского района обнаружили целый склад боеприпасов. "Из земли были извлечены 101 минометная мина со взрывателями, 8 артснарядов различного калибра, 23 гранаты и 9 запалов к ним, противотанковая мина, 15 сигнальных ракет, две винтовки "Мосина" и более 7 тыс. патронов калибра 7.92 мм. Весь арсенал был успешно уничтожен на подрывной площадке", - подчеркнули в УВД.

Правоохранители в очередной раз напоминают: добровольно сдавшие незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества граждане освобождаются от уголовной ответственности.-0-