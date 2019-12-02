В Гомельской области за выходные на железной дороге погибли два человека

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за прошедшие выходные на железной дороге погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Twitter-аккаунт МВД Беларуси.
В Светлогорском районе 30 ноября в 18.15 на станции Останковичи под дизель-поезд Калинковичи-Жлобин попала жительница райцентра. Предварительно установлено, что женщина пересекала пути по пешеходному переходу перед приближающимся составом. От полученных травм она умерла по дороге в больницу.
Вторая трагедия случилась 1 декабря в 22.05. При отправлении поезда со станции Гомель в локомотивное депо был смертельно травмирован мужчина 1968 года рождения, который лежал на путях. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В МВД отметили, что с начала года на железной дороге Беларуси произошло 98 несчастных случаев, в результате которых погибли 67 человек и 31 получил травмы.-0-