В Гомельской области за выходные произошло 3 ДТП с нетрезвыми водителями

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за прошедшие выходные произошло три ДТП, в которых водители автомобилей были в состоянии алкогольного опьянения, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Так, смертельное происшествие зарегистрировано в субботу, 13 ноября, примерно в 8.25 в Добрушском районе. На 8-м км дороги Тереховка - Степь - Нивки 61-летний водитель "Рено" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на обочину, затем в кювет и врезался в деревья. Водитель погиб на месте происшествия, два пассажира не пострадали.

В тот же день около 20.00 в Житковичском районе 36-летний бесправник за рулем "Фольксвагена" не учел обзорность дороги, погодные условия, не справился с управлением, выскочил в кювет и въехал в опору линии электропередачи. Водитель и 19-летний пассажир получили травмы, обоих госпитализировали.

В воскресенье примерно в 1.45 в Кормянском районе "Ауди" под управлением 25-летнего водителя врезалась в стоящий на обочине "Фольксваген" и опрокинулась. Мужчину отвезли в реанимацию.

В УГАИ добавили, что за прошедшие выходные в Гомельской области правоохранители задержали 19 водителей в состоянии опьянения и 67 - не имеющих права управления. "Ни для кого не секрет, что под действием спиртного водитель теряет чувство ответственности, пренебрегает реальной опасностью и не способен осознавать возможные последствия своих действий. Это, как правило, приводит к дорожно-транспортным происшествиям с максимально тяжелыми последствиями", - напомнили госавтоинспекторы. Кроме того, в выходные на проезжей части находились 55 пешеходов, которые были в нетрезвом виде.-0-