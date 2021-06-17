В Гомельском районе дилер привлек подростков делать наркозакладки

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе два подростка помогали дилеру делать наркозакладки. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Три жителя Мозырского района в возрасте 15, 16 и 19 лет задержаны 13 июня. У старшего из них обнаружили более 40 пакетиков с пара-метилэфедроном. Выяснилось, что молодой человек несколько месяцев работал на виртуальный интернет-маркет по продаже наркотиков: получал в условленных местах крупные партии, фасовал их на мелкие дозы и делал закладки в Жлобинском, Светлогорском и Мозырском районах. Позже в запрещенный бизнес он вовлек и несовершеннолетних.

Подростки помогали дилеру фасовать и раскладывать психотропы в тайниках. Расчет за работу с ними производился товаром.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ, совершенный организованной группой. Старший из фигурантов ранее судим за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.-0-