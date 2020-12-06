В Гомельском районе мужчина спас на пожаре соседку

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе 44-летний мужчина спас на пожаре соседку, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в поселке Зеленый Гай поступила в службу спасения 5 декабря в 20.29. На месте спасатели установили, что горела пристройка жилого дома.

"Хозяйка 1936 года рождения проживает одна. До прибытия подразделений МЧС ее сосед увидел, что из дома идет дым, проник внутрь (дверь была не заперта) и в дальней комнате обнаружил и спас пенсионерку. Работники скорой медицинской помощи осмотрели женщину, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении МЧС.

Пожар потушен, его причина устанавливается.-0-