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В Гомельском районе нетрезвый мужчина угнал авто из ремонта

Происшествия 26.04.2019 | 11:43
ГАИ УВД Гомельского облисполкома
ГАИ УВД Гомельского облисполкома

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого гомельчанина, угнавшего чужой автомобиль из ремонта, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В Гомеле сотрудники ДПС ночью остановили ВАЗ 219470 под управлением водителя 1990 года рождения с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, но признался, что выпивал спиртное. Документы на авто и водительское удостоверение у него отсутствовали.

Установлено, что молодой человек взял автомобиль покататься в городском поселке Большевик Гомельского района, где его владелец оставил на ремонт. "Хозяин авто узнал об угоне от сотрудников ГАИ, которые позвонили уточнить, где находится его машина", - сообщили в отделении.

В отношении мужчины было составлено два протокола об административных нарушениях. Кроме того, Гомельским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса (угон, совершенный повторно). Ранее водитель уже был осужден за такое же деяние в состоянии алкогольного опьянения.-0-

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ГАИ, Гомельская область, МВД
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