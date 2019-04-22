В Логойском районе угонщик пытался спрятаться от ГАИ в лесу

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый угонщик в Логойском районе пытался спрятаться от ГАИ в лесу, правоохранители задержали парня. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Обстоятельства угона автомобиля ВАЗ 2102 выясняют в Логойском РОВД. "Местный житель без всяких опасений оставил незапертый автомобиль с ключами на сидении у частного дома в деревне Мончаки, где помогал знакомому в ремонте. Когда мужчина вернулся через полчаса, то машину не нашел и позвонил в милицию, - рассказали в УВД. - Незамедлительно был введен план "Перехват". Правоохранители рассчитали возможные пути следования угнанного авто и направили наряды с инспекторами ГАИ отрабатывать местность. Как раз в это время в милицию поступил звонок от сотрудника РОЧС, который сообщил, что заметил подозрительный автомобиль - тот вилял по дороге из стороны в сторону. По описанию машина полностью совпала с угнанной".

Когда к авто подъехали сотрудники ГАИ, водитель уже бросил машину на обочине и скрылся в лесу. "На поиски злоумышленника вместе с сотрудниками ГАИ отправились и работники РОЧС. В скором времени 24-летний угонщик был обнаружен в лесу - он пытался затаиться, спрятавшись под трубу. Фигурант находился в сильном алкогольном опьянении, даже не смог пояснить причину совершенного поступка", - отметили в милиции.

За угон в отношении парня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.-0-