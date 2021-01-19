В Гомельском районе пьяный пассажир набросился на таксиста

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В поселке Юбилейный Гомельского района пьяный пассажир набросился на водителя такси, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Звонок от водителя такси на линию 102 поступил поздно вечером 16 января. Мужчина рассказал, что на него набросился пьяный клиент. На место происшествия отправился мобильный наряд патрульно-постовой службы Гомельского РОВД.

Патрульные задержали хулигана. Выяснилось, что 26-летний местный житель изрядно выпил в гостях. Ему вызвали такси и отправили парня домой. По дороге пассажир уснул. В конце маршрута таксист попытался разбудить клиента. И тот в ответ ударил водителя по лицу, порвал ему куртку, а потом еще ударил ногой по крылу и бамперу автомобиля.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант был ранее судим.-0-