В Горецком районе мужчина погиб при выжигании сухой травы

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе мужчина погиб из-за выжигания сухой травы, его обнаружила жена, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Мужчина погиб на приусадебном участке в деревне Паршино. Вечером 28 марта его обнаружила жена, о чем сразу сообщила медикам. Спасателям информация о трагедии поступила в 19.39.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в 200 м от дома были следы горения сухой растительности на площади около 0,5 га, также еще горела трава на площади 50 кв. м. "Спасатели ликвидировали горение подручными средствами. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой растительности", - рассказали в МЧС.

Как отметили в ведомстве, только за минувшие сутки по всей стране спасателями были ликвидированы более 36 возгораний травы и кустарника, а также один торфяной пожар. Всего с начала года поступило уже более 320 сообщений о загораниях в экосистемах.

"Сухую траву ни в коем случае жечь нельзя. Кроме того, что это вредно для растений и животных, палы могут быть опасны для человека. Не стоит оставлять огонь без присмотра. Тщательно следует тушить окурки и спички перед тем, как выбросить их", - напомнили в МЧС.

"Палы травы не приносят никакой пользы, однако десятки людей каждый год бросают спичку, чтобы избавиться от прошлогоднего сухостоя. Выжигание сухой травы лишь уничтожает растения. Это приводит к повышению кислотности и уменьшению плодородности грунта, к обеднению растительности. Практически все животные и насекомые, которые живут в сухой траве или на поверхности земли, погибают при сильном травяном пожаре. На пепелищах очень часто находят сгоревшие птичьи гнезда, грызунов, детенышей зайцев, ежей. Огонь наносит непоправимый урон природному разнообразию", - подчеркнули в ведомстве.

Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно. "При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев либо же забрасывать кромку пожара песком. Если же ясно, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно нужно сообщить о случившемся по телефону 101 и постараться как можно быстрее покинуть место пожара", - отметили в МЧС.-0-