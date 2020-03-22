В Городке при пожаре в доме погиб мужчина

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городке 21 марта во время пожара в доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре по ул. Вокзальной поступило спасателям в 16.49. В доме огнем были повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество. На месте пожара обнаружен труп мужчины. Причина возгорания устанавливается.

Всего за прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошли семь пожаров, на которых повреждено пять строений, уничтожена одна единица техники, спасены два человека. Также в учреждении здравоохранения скончался пенсионер от травм, полученных 19 марта на пожаре в квартире в деревне Старое Село Витебского района.-0-