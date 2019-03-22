В Городокском районе лесник нашел склад минометных мин

22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городокском районе работник лесхоза нашел на поле склад минометных мин, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.
На опасную находку мужчина наткнулся возле деревни Жуково. Здесь в 1943 году на протяжении месяца стояла линия фронта в ходе наступательной операции по освобождению Городка. О боеприпасах, лежащих в яме, мужчина сообщил в милицию. "Характер их расположения указывал, что они были найдены черными копателями, но оставлены из-за опасности", - отметила Мария Воробьева.
Всего обнаружено 12 минометных мин калибра 82 мм. Все боеприпасы уничтожены.-0-
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