В Городокском районе лесник нашел склад минометных мин

22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городокском районе работник лесхоза нашел на поле склад минометных мин, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

На опасную находку мужчина наткнулся возле деревни Жуково. Здесь в 1943 году на протяжении месяца стояла линия фронта в ходе наступательной операции по освобождению Городка. О боеприпасах, лежащих в яме, мужчина сообщил в милицию. "Характер их расположения указывал, что они были найдены черными копателями, но оставлены из-за опасности", - отметила Мария Воробьева.

Фото в/ч 5524

Всего обнаружено 12 минометных мин калибра 82 мм. Все боеприпасы уничтожены.-0-