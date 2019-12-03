В Городокском районе спасли провалившегося под лед лося

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Городокском районе лось провалился под лед, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел на озере Черново возле деревни Лука. Сообщение в службу спасения города Городок проступило от директора районного общества охотников и рыболовов.

Когда спасатели прибыли на озеро, то увидели, что на расстоянии 250 м от берега подо льдом находится лось и самостоятельно выбраться на берег не может. Работники МЧС при помощи гидротермокостюма и доски для спасания вытащили животное из воды.

Лось не пострадал, ушел в лес и в ветеринарной помощи не нуждается.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС