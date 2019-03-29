В Гродненской области проверили хозяйства перед посевной: возбуждено 5 уголовных дел

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области по итогам проверки готовности хозяйств к посевной возбуждено 5 уголовных дел по фактам мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями и получения взяток, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В частности, фигурантом уголовного дела стал мужчина, который, действуя от имени индивидуального предпринимателя, мошенническим путем завладел семенным картофелем и мясной продукцией филиала "Скидельский" ОАО "Агрокомбинат Скидельский". От его действий также пострадали 4 сельхозпредприятия из Минской области. Сумма ущерба превысила Br74 тыс.

"Уголовное дело возбуждено в отношении директора одного из открытых акционерных обществ, который, злоупотребляя властью и служебными полномочиями, в нарушение условий заключенного договора, без перечисления 50% предоплаты согласовал отпуск в адрес российского общества с ограниченной ответственностью 19 емкостей для хранения зерна. Оплата за них так и не поступила", - рассказали в пресс-службе.

Также несколько должностных лиц сельхозпредприятий подозреваются в том, что брали взятки за благоприятное решение вопросов в интересах поставщиков товара.

Во время проверочных мероприятий выявлено свыше 170 других правонарушений. Чаще всего протоколы составлялись за мелкое хищение, нахождение на рабочем месте в нетрезвом виде, за нарушение порядка хранения и учета лома. Вынесено свыше 130 предписаний об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Особое внимание во время проверочных мероприятий уделялось сверке фактического наличия сельскохозяйственной техники во всех организациях области, ее техническому состоянию и комплектности, контролю за организацией безопасности движения.

"Проверено более 23 тыс. единиц техники, которая может быть задействована в весенних полевых работах. Около 1,8 тыс. из них находятся в ремонте, чему есть документальное подтверждение. Более 400 единиц техники - в нерабочем состоянии. Средств на их ремонт нет", - рассказали в пресс-службе УВД. Кроме того, выявлено 20 единиц разукоплектованной техники, которая из-за отсутствия основных узлов и агрегатов не подлежит восстановлению. Проверки будут продолжены.-0-