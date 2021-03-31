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31 марта 2021, 13:46

В Гродненской области старшеклассник "заминировал" поезд для знакомства с девушкой

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области старшеклассник "заминировал" поезд, чтобы познакомиться с девушкой. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел днем 30 марта в дизель-поезде Гродно - Лида. Одной из пассажирок, 17-летней студентке, пришло сообщение от незнакомца с текстом "Безопасность этого поезда зависит только от тебя… Взрыв произойдет через 19 минут".

"️Девушка испугалась и обратилась к наряду сопровождения. Состав экстренно остановили и вызвали на место саперно-пиротехническую группу. Поезд обследовали, взрывоопасных предметов не нашли. Задержка движения составила чуть больше 10 минут", - сообщили в милиции.

Сотрудники Гродненского ОВД на транспорте оперативно установили автора сообщений. Им оказался 17-летний житель Скиделя, который ехал в том же вагоне. Парень пояснил, что таким образом он хотел познакомиться со студенткой. Итогом такого поведения стало уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.-0-

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