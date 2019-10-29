В Гродненской области в этом году возбуждено 13 уголовных дел за сокрытие падежа скота

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за 9 месяцев текущего года возбуждено 13 уголовных дел по фактам сокрытия падежа скота. Об этом сообщил журналистам начальник отдела прокуратуры Гродненской области Сергей Толкун, передает корреспондент БЕЛТА.

На совместном заседании коллегий Комитета госконтроля и прокуратуры Гродненской области сегодня были рассмотрены результаты контрольно-аналитических и надзорных мероприятий по эффективности принимаемых на местах мерам по сокращению непроизводительного выбытия молодняка и обеспечению сохранности скота в сельхозорганизациях региона. В данной сфере выявлен ряд недоработок и упущений. В том числе нарушения, связанные с искажением государственной статистической отчетности, когда скрывался падеж скота.

"Для сравнения: в 2015 году было возбуждено 2 уголовных дела такой направленности, в 2016 году - 3, а за 9 месяцев текущего года - 13 уголовных дел. Зачастую падеж скота скрывался следующим образом: в учете отражалась реализация мяса своим работникам. В некоторых районах так реализовалось до 5% всего мяса, что, конечно, вызывает вопросы", - рассказал Сергей Толкун. Подобные факты выявлялись в нескольких районах области.

Председатель Лидского межрайонного комитета госконтроля Александр Селицкий отметил, что некоторые хозяйства скрывают падеж с целью приукрашивания общей картины. В частности, в одном из хозяйств Лидского района в товарно-транспортную накладную были внесены сведения о реализации 10 голов КРС в адрес филиала потребобщества, однако фактически поставки не было. Возбуждено уголовное дело.

"Среди причин непроизводительного выбытия скота также наблюдалось несоблюдение технологических регламентов при заготовке кормов. Не должным образом порой обеспечивается их сохранность, что приводит даже к порче кормов", - обратил внимание Александр Селицкий. Например, в сентябре были проведены проверки в 20 хозяйствах области. В 11 из них выявлены нарушения при заготовке кормов.

Среди других факторов назывались и нарушения условий кормления и содержания скота.-0-