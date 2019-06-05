В СПК Гродненского района около 100 голов скота пришлось зарезать из-за халатности зоотехника

5 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Из-за халатного отношения к работе главного зоотехника в СПК Гродненского района пришлось зарезать почти 100 голов скота, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Должностное лицо подозревается в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия. Прокурор Гродненской области возбудил в отношении него уголовное дело по ст.428 (служебная халатность) УК.
Как показала доследственная проверка, на предприятии не должным образом было организовано приготовление кормов с использованием специальной добавки. "Работники молочно-товарных ферм не имели о ней информации, потому вводили в рацион животных в дозах, которые в несколько раз превышали рекомендованное производителем количество. Из-за этого были вынуждены прирезать скот", - рассказали в службе информации. Небрежное отношение к работе главного зоотехника, который обязан был организовать кормление и уход за животными в соответствии с нормами и правилами, повлекло также гибель приплода, недополучение молока.
Для предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Гродненской области.-0-
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