13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе при пожаре дома погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме, используемом под дачу, в д.Хвойняны поступило 13 июня в 1.51. Огнем уничтожены имущество и перекрытие в доме, погибла хозяйка. Причина возгорания устанавливается.

Еще один пожар с гибелью человека произошел на Коссовском тракте в Слониме. Сообщение о возгорании в нежилом доме поступило 12 июня в 22.08. Там при пожаре погиб самовольно проникший мужчина, личность которого устанавливается. Причина случившегося выясняется.-0-