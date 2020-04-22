В Гродненском районе пропал 16-летний подросток

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает 16-летнего жителя деревни Жукевичи Гродненского района, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 21 апреля в милицию обратилась бабушка несовершеннолетнего. Она рассказала, что подросток еще 19 апреля отправился на учебу в Щучинский сельскохозяйственный лицей. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид парню 16-18 лет, рост 174 см, плотного телосложения. Он темноволосый, носит бороду. Был одет в черную куртку ниже пояса с белыми вставками на воротнике, черную майку с надписью Adidas, джинсы черного цвета с потертостями на коленях, светло-голубые кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить об этом в Гродненский РОВД по телефонам (0152) 74-67-89, (029) 580-48-36, (025) 601-00-58 или 102.-0-

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