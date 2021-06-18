В Гродненском районе уничтожено 4 т дикорастущего мака

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе обнаружено 4 т мака. Об этом БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники управления наркоконтроля УВД совместно с коллегами из ОНиПТЛ Гродненского РОВД и участковым инспектором милиции в рамках проведения специальной программы "Мак" вблизи деревни Свислочь Гродненского района обнаружили поле с дикорастущим маком. На участке, принадлежащем иностранному предприятию, произрастало около 4 т наркосодержащего растения.

"Цветы скошены и измельчены, а земля перепахана. Поле не задействовано в сельском хозяйстве, а используется для обслуживания газотранспортной системы", - рассказали в УВД.

Правоохранители напоминают, что гражданам необходимо следить за культурами, которые произрастают на огородах, во дворах частного сектора, не допускать посева и выращивания таких растений, как мак и конопля.

Специальная программа "Мак" проходит в Беларуси ежегодно с 1 июня по 15 сентября. Она направлена на устранение причин и условий, способствующих распространению наркотиков растительного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений.-0-