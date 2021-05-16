В Гродно бесправник врезался в бетонный забор при попытке скрыться от ГАИ

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно мужчина управлял легковым автомобилем, не имея водительских прав, и при попытке скрыться от ГАИ попал в ДТП, в результате которого погиб пассажир, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"Сегодня около 10.00 на ул.Асфальтной в областном центре дежуривший наряд ДПС подал сигнал об остановке водителю автомобиля "Форд Мондео", чьи действия на дороге вызвали подозрения. В ответ на это водитель только ускорился и попытался скрыться, однако практически сразу не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонное ограждение жилого дома", - рассказали подробности в Госавтоинспекции.

В результате аварии на месте происшествия погиб 50-летний пассажир.

Тяжелые травмы получил и водитель - лишенный права на управление мужчина 2002 года рождения. Он находится в больнице.

Физическое состояние водителя и причины ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты.

Для деблокирования водителя и пассажира понадобилась помощь МЧС. Других пассажиров в автомобиле не было.-0-

Фото Леонида Щеглова