В Гродно безбилетник избил контролера

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно безбилетник избил дружинника автобусного парка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 19 октября на одной из остановок общественного транспорта в Гродно. Контролеры автобусного парка обнаружили 18-летнего безбилетника. Молодому человеку предложили пройти в служебный транспорт, чтобы составить протокол. Он спокойно реагировал на все, согласился заплатить штраф, достал карточку, но вдруг резко бросился к выходу, оттолкнув дружинника. "Мужчина смог догнать нарушителя и схватить его за плечо. Тот развернулся и нанес дружиннику несколько ударов, а затем убежал", - рассказали в милиции.

Оперативники уголовного розыска Октябрьского РОВД установили личность молодого человека. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело возбуждено по ст.366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) УК.-0-