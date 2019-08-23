В Гродно бывших воспитанников училища олимпийского резерва осудили за побои младшекурсников

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно вынесен обвинительный приговор в отношении бывших воспитанников училища олимпийского резерва, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области в конце 2018 года при проверке исполнения законодательства о развитии и поддержке спорта среди детей и молодежи выявила нарушения в работе Гродненского государственного училища олимпийского резерва. Прокуроры обратили внимание на тот факт, что некоторые учащиеся вскоре после поступления забирали документы из учреждения образования. Перспективные спортсмены объясняли это тем, что пострадали от рукоприкладства учащихся старших курсов. В результате проверки информация подтвердилась.

Были обнаружены нарушения в работе администрации, педагогов и тренеров. Не был обеспечен должный контроль за досугом учащихся. С директором училища и его заместителем были расторгнуты трудовые отношения, а должностным лицам управления спорта и туризма облисполкома объявлены дисциплинарные взыскания.

"Усмотрев в деяниях старшекурсников признаки преступления, прокуратура области поручила провести проверку. В ноябре 2018 года по одному из фактов насилия управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело о хулиганстве по ч.1 ст.339 УК", - рассказали в службе информации прокуратуры области. По результатам расследования круг несовершеннолетних, к которым неоднократно применялось насилие в общежитии, расширился, дело стало многоэпизодным. Обвиняемыми по нему проходили трое молодых людей 19 и 20 лет. Среди потерпевших - спортсмены 14-16 лет.

Обвиняемые с сентября 2017 года по октябрь 2018 года неоднократно били учащихся в кулаками в грудь или спортивной обувью по ягодицам. Поводы для этого выбирались самые разные: несоблюдение порядка в комнате, проверка успеваемости, опоздания на тренировки. Всем обвиняемым инкриминировали злостное хулиганство по ч.2 ст.339 УК. Кроме того, один из них обвинялся в особо злостном хулиганстве и грабеже.

"Государственное обвинение по уголовному делу поддержала старший помощник прокурора Гродненской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Светлана Нанкевич. Ранее она участвовала в проверке соблюдения законодательства в этом училище", - отметили в прокуратуре.

Суд Октябрьского района Гродно назначил одному из обвиняемых наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Еще двое обвиняемых приговорены к 2 годам и 6 месяцам и 2 годам и 3 месяцам ограничения свободы соответственно без направления в исправительное учреждение открытого типа. На основании ст.8 закона "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" каждый обвиняемый частично освобожден от наказания сроком на 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-