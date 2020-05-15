В Гродно девушка украла из квартиры почти $2 тыс. и оставила вместо них сувенирные деньги

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно девушка украла из квартиры почти $2 тыс. и оставила вместо них сувенирные купюры, сообщили БЕЛТА в МВД.

О пропаже денег из своей квартиры в милицию сообщил житель Гродно. Сбережения прислала его сестра из Италии, деньги хранились в шкафу. Вместо похищенной валюты вор оставил стопку сувенирных денег.

Выяснилось, что у потерпевшего в Гродно живет престарелая мать. Ухаживала за ней местная жительница и иногда ее дочь, с которыми пенсионерка делилась некоторыми деталями из жизни родственников. На камеру возле подъезда дома, где произошла кража, попала младшая из сиделок.

По словам девушки, таким образом она решила помочь своей матери справиться с финансовыми трудностями. Зная, что мужчина уезжает на Новый год за город, она украла ключ от квартиры потерпевшего, нашла сбережения и заменила их сувенирными купюрами.

Следователи уже дали правовую оценку действиям девушки и возбудили уголовное дело за кражу.-0-